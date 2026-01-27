В селі на Львівщині фіксують перевищення рівня оксиду вуглецю: голова ОВА надав рекомендації
Фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб 27 січня зафіксували тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю в селі Смільне на Львівщині.
Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький.
За його словами, це пов'язано з ранковою атакою ворожого безпілотника по об'єкту інфраструктури в Золочівському районі.
Він запевнив, що ситуація контрольована. Радіаційний фон у нормі.
"Людям із хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної системи, які проживають у Смільному, рекомендують для можливості залишитися вдома. Якщо потрібно вийти на вулицю – скористайтеся одноразовою маскою. Тимчасово утримайтеся від провітрювання приміщень", - порекомендував Козицький.
Він також додав, що фахівці продовжують лабораторні дослідження за напрямком руху вітру.
У місті Броди на Львівщині 27 січня після російської атаки загорілися нафтопродукти та виникло задимлення.