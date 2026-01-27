В селі на Львівщині фіксують перевищення рівня оксиду вуглецю: голова ОВА надав рекомендації

Фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб 27 січня зафіксували тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю в селі Смільне на Львівщині.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький.

За його словами, це пов'язано з ранковою атакою ворожого безпілотника по об'єкту інфраструктури в Золочівському районі.

Він запевнив, що ситуація контрольована. Радіаційний фон у нормі.

"Людям із хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної системи, які проживають у Смільному, рекомендують для можливості залишитися вдома. Якщо потрібно вийти на вулицю – скористайтеся одноразовою маскою. Тимчасово утримайтеся від провітрювання приміщень", - порекомендував Козицький.

Він також додав, що фахівці продовжують лабораторні дослідження за напрямком руху вітру.

Нагадаємо:

У місті Броди на Львівщині 27 січня після російської атаки загорілися нафтопродукти та виникло задимлення.