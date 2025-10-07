Українська правда
"Укренерго" повідомило про нові атаки: де найскладніша ситуація

Віктор Волокіта — 7 жовтня, 12:46
Росіяни вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок цього, станом на ранок 7 жовтня, є знеструмлення споживачів у Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській і Донецькій областях.

Про це повідомляє компанія "Укренерго".

За даними оператора, складною залишається ситуація на Сумщині.

На Чернігівщині місцевим обленерго вимушено запроваджені погодинні відключення в обсязі двох черг.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають, але їхнє проведення ускладнюється повітряними тривогами.

Черга - це група споживачів, яка споживає певну кількість електроенергії. Загалом таких черг 6.
Чим більше дефіцит електроенергії в системі, тим більше черг споживачів вимикають одночасно під час стабілізаційних обмежень.
Що означає кількість черг, які обмежують одночасно?
  • Якщо обмежують лише 1 чергу відключень, то це означає, що світла у споживачів може не бути до 4 годин на добу.
  • Якщо одночасно обмежують 2 черги відключень - 8 годин на добу.
  • 3 черги відключень - 12 годин на добу.
  • 4 черги відключень - понад 12 годин, а також вимкнення у світло-сірих зонах графіків.
  • Якщо обмежують 5 або 6 черг одномоментно, то це означає, що почалися екстрені відключення світла і графіки не працюють.

Нагадаємо:

Росіяни знищили дві трансформаторні підстанції, які живили Харків. Прийдешня зима буде найважчою для міста за всі роки війни.

