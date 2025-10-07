"Укренерго" повідомило про нові атаки: де найскладніша ситуація

Росіяни вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок цього, станом на ранок 7 жовтня, є знеструмлення споживачів у Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській і Донецькій областях.

Про це повідомляє компанія "Укренерго".

За даними оператора, складною залишається ситуація на Сумщині.

На Чернігівщині місцевим обленерго вимушено запроваджені погодинні відключення в обсязі двох черг.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають, але їхнє проведення ускладнюється повітряними тривогами.

Черга - це група споживачів, яка споживає певну кількість електроенергії. Загалом таких черг 6.

Чим більше дефіцит електроенергії в системі, тим більше черг споживачів вимикають одночасно під час стабілізаційних обмежень.

Що означає кількість черг, які обмежують одночасно? Якщо обмежують лише 1 чергу відключень, то це означає, що світла у споживачів може не бути до 4 годин на добу. Якщо одночасно обмежують 2 черги відключень - 8 годин на добу. 3 черги відключень - 12 годин на добу. 4 черги відключень - понад 12 годин, а також вимкнення у світло-сірих зонах графіків. Якщо обмежують 5 або 6 черг одномоментно, то це означає, що почалися екстрені відключення світла і графіки не працюють.

