"Укренерго" повідомило про нові атаки: де найскладніша ситуація
Getty Images
Росіяни вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок цього, станом на ранок 7 жовтня, є знеструмлення споживачів у Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській і Донецькій областях.
Про це повідомляє компанія "Укренерго".
За даними оператора, складною залишається ситуація на Сумщині.
На Чернігівщині місцевим обленерго вимушено запроваджені погодинні відключення в обсязі двох черг.
Аварійно-відновлювальні роботи тривають, але їхнє проведення ускладнюється повітряними тривогами.
Черга - це група споживачів, яка споживає певну кількість електроенергії. Загалом таких черг 6.
Чим більше дефіцит електроенергії в системі, тим більше черг споживачів вимикають одночасно під час стабілізаційних обмежень.
Що означає кількість черг, які обмежують одночасно?
- Якщо обмежують лише 1 чергу відключень, то це означає, що світла у споживачів може не бути до 4 годин на добу.
- Якщо одночасно обмежують 2 черги відключень - 8 годин на добу.
- 3 черги відключень - 12 годин на добу.
- 4 черги відключень - понад 12 годин, а також вимкнення у світло-сірих зонах графіків.
- Якщо обмежують 5 або 6 черг одномоментно, то це означає, що почалися екстрені відключення світла і графіки не працюють.
Нагадаємо:
Росіяни знищили дві трансформаторні підстанції, які живили Харків. Прийдешня зима буде найважчою для міста за всі роки війни.