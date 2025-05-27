РФ планирует подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме, несмотря на риски

Россия намерена перезапустить и эксплуатировать оккупированную ею Запорожскую АЭС, несмотря на риски и призывы решить вопрос статуса станции в рамках мирных переговоров.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на отчет организации Greenpeace.

Сообщается, что отчет содержит спутниковые снимки, которые показывают, что с начала февраля Россия строит более 50 миль линий электропередач и опор между оккупированными украинскими городами Мариуполь и Бердянск, вдоль побережья Азовского моря. Спутниковые снимки были проверены NYT.

Greenpeace сообщил, что целью проекта было подключить новые линии электропередач к большой подстанции вблизи Мариуполя, которая была подключена к Запорожской атомной электростанции.

"План Путина по перезапуску Запорожской атомной электростанции зависит от обеспечения новых линий электропередачи - это первое физическое доказательство этих планов", - сказал в интервью Шон Берни, специалист по ядерной энергетике Greenpeace Украина.

Как отмечает издание,точные планы Москвы остаются непонятными. Как отмечают эксперты, России нужно будет построить еще несколько линий, чтобы подключить Запорожскую электростанцию к собственной энергосистеме, а этот процесс займет определенное время.

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Напомним:

Строительство линий электропередач от Запорожской АЭС к другим временно оккупированным территориям продолжается.В Мариупольском районе Донецкой области зафиксировали новую магистраль.

По информации бывшего советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, на одном из участков с февраля по май 2025 года построен распределительный узел продуктопровода вместе с компрессорной станцией.

На другом участке заканчивается соединение с сетью.