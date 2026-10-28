Нафта росте після удару по найбільшому НПЗ Саудівської Аравії

У середу ціни на нафту знову зросли після того, як атака на нафтопереробний завод у Саудівській Аравії, найбільшому експортері сирої нафти у світі, знову викликала занепокоєння щодо ризиків для світових ринків.

Про це пише Reuters.

Станом на 10:40 за Києвом ціни на нафту Brent зросли на 1,27% та сягнули 115,23 дол. за барель. Ціни на WTI зросли на 1,69% – до 101,6 дол. за барель.

Єменські хусити, що підтримують Іран, заявили, що завдали ракетного удару по найбільшому нафтопереробному заводу Саудівської Аравії, посиливши свої атаки проти другого за величиною виробника нафти у світі після США.

Потужність цього об'єкта становить 550 тис. барелів на добу.

Аналітики ING, що спеціалізуються на сировинних ринках, заявили, що наразі ринок все ще враховує у цінах більшу ймовірність повторної ескалації конфлікту.

Вони кажуть, що трейдери очікують більшої ясності щодо дій президента США Дональда Трампа щодо війни на Близькому Сході. Якщо до проміжних виборів до Конгресу (3 листопада) США не завдаватимуть нових ударів – ціни на нафту можуть почати йти вниз.

Водночас запаси сирої нафти в США скоротилися. За даними джерел, за тиждень, що закінчився 23 жовтня, запаси сирої нафти зменшилися на 2,03 млн барелів.

Ринок також стежитиме за майбутньою зустріччю розширеної Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК+) галузі в неділю, на якій члени її мають намір залишити свої цільові показники видобутку нафти на грудень без змін.

Нагадаємо:

За прогнозами, наступного місяця експорт сирої нафти з російських портів Балтійського та Чорного морів скоротиться, оскільки російські НПЗ планують випускати більше дизелю, щоб продавати його в США та інші країни після зняття санкцій.