Не НПЗ, але виробляє дизель: дрони уразили один із головних конденсатних заводів РФ

Дрони вдень 16 жовтня атакували Ханти-Мансійський автономний округ Росії та уразили Сургутський завод зі стабілізації конденсату (ЗСК) імені Черномирдіна.

Про це пише російське медіа The Moscow Times.

Губернатор Ханти-Мансійського автономного округу Руслан Кухарук звинуватив Україну в атаці та сказав, що "почалася пожежа на промисловому об'єкті в Сургутському районі".

Сургутський ЗСК – один з найбільших у РФ заводів, що переробляють нафтогазоконденсатну суміш.

Його проєктна потужність становить 12 млн тонн на рік. Він виробляє автомобільні бензини, дизель, авіакеросин, зріджені вуглеводневі гази (ЗВГ) та стабільний газовий конденсат.

Завод належить компанії "Газпром переработка". Відстань від Сургута до кордону з Україною — 2500 км.

Нагадаємо:

15 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах після триденної паузи на прохання США.