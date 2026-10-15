"З нас досить": Зеленський заявив про відновлення ударів по НПЗ Росії

Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах після триденної паузи на прохання США, заявив президент Володимир Зеленський.

Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times.

"Обмеження на удари по НПЗ більше немає. З нас досить", - заявив Зеленський.

За словами президента, Україна призупинила атаки на енергетичні об'єкти, щоб виконати побажання Вашингтона. Проте Росія продовжувала бити по українській енергетиці та вбивати цивільних. За останній тиждень загинули понад 100 людей, зазначив він.

Як пише FT, США тиснули на Київ, вимагаючи припинити удари по російських НПЗ. Вашингтон стверджував, що така пауза разом із домовленістю про постачання російського дизелю необхідна для зниження цін на пальне у США.

Попри українську паузу, за словами Зеленського, військові залишилися без американських попереджень про наближення балістичних ракет. Одночасно сповільнилася робота Starlink, що ускладнило операції на фронті та удари середньої дальності по російських військових об'єктах.

Президент стверджує, що американські військові попереджали українських колег: якщо удари по енергетиці не припиняться, США заблокують розвіддані. Згодом перебої пояснили технічною несправністю. Зеленський також відкинув технічне пояснення проблем зі Starlink.

Зеленський наголосив, що партнерство зі США залишається необхідним для протистояння Росії: "Росія може воювати проти всіх нас, але лише тоді, коли ми не разом".

Нагадаємо:

12 жовтня Зеленський повідомив про російські атаки на шість енергооб'єктів за день на тлі оголошеного Трампом "енергетичного перемир'я".

За даними FT, домовленість США з Росією передбачала продаж 300 тисяч тонн дизелю негайно, 500 тисяч тонн у листопаді та мільйона тонн у грудні.