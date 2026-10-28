Зеленський пояснив, чому Україна не чіпає судна з дизелем РФ для США

Президент Володимир Зеленський заявив, що судна з російським дизелем, які прямують до США, не атакують, оскільки вони мають відношення до Сполучених Штатів.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Укрінформ.

"Щодо кораблів, які вийшли з Росії в Америку: ці кораблі точно ніхто не чіпає, бо це кораблі, які мають відношення до Сполучених Штатів", — зазначив Зеленський.

Водночас президент заявив, що українські військові не мають наказу не відповідати на російські удари, хоча останніми днями намагалися діяти "трішечки обережнішими".

Зеленський згадав операцію проти Рязанського НПЗ, а також удари по датацентрах і місцях зосередження російської балістики. Він висловив сподівання, що українські відповіді будуть відчутними для Росії.

Нагадаємо:

27 жовтня стало відомо про три танкери з приблизно 140 тисячами тонн російського дизелю, які прямують до США за домовленістю Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Один з них – під санкціями ЄС.