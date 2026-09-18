США профінансують створення систем накопичення енергії в Україні

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) профінансує модернізацію критично важливої телекомунікаційної інфраструктури і створення систем накопичення енергії, що підвищить стійкість і стабільність української енергомережі.

Про це повідомляє Міністерство економіки та довкілля України.

"DFC оголосила про нові інвестиційні рішення для України у двох стратегічних сферах — енергетиці та цифровій інфраструктурі", – говориться у повідомленні.

Таке рішення посилить захист критично важливої інфраструктури та енергетичної безпеки України, зазначили у відомстві.

Зокрема, DFC надасть фінансування компанії "Vodafone Україна" для зміцнення та модернізації критично важливої телекомунікаційної інфраструктури. Це також забезпечить впровадження надійних технологій у цифрову інфраструктуру України.

Крім того, фінансування від DFC підтримає портфель систем накопичення енергії (акумуляторних батарей) загальною потужністю 200 МВт / 400 МВт-год, розміщених на шести об'єктах в Україні, що підвищить стійкість і стабільність енергомережі.

"Такі заходи допоможуть посилити стійкість енергосистеми та зможуть забезпечувати електроенергією 600 тисяч домогосподарств впродовж двох годин", – говориться у повідомленні.

DFC є урядовою установою фінансування розвитку, яка співпрацює з приватним сектором для фінансування вирішення найбільш критичних проблем, з якими сьогодні стикається світ.

Корпорація інвестує в різні сектори, включаючи енергетику, охорону здоров'я, інфраструктуру, сільське господарство, малий бізнес та фінансові послуги.

Нагадаємо:

У серпні міністр енергетики Денис Шмигаль повідомляв, що в Україні відремонтували 4,8 ГВт генерувальних потужностей, завершили близько 200 споруд другого рівня захисту, а обсяг розподіленої газової генерації сягнув 1,8 ГВт.