У КМДА прозвітували про стан виконання Плану стійкості Києва

В КМДА розповіли про підготовку Києва до зими

Роботи зі встановлення інжерено-технічних захисних споруд у Києві виконані на 60%, відновлення пошкодженої інфраструктури – на 65%, а також збудовано близько 65 МВт когенерації.

Про це повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв на брифінгу.

Київ для фінансування Плану стійкості залучив близько 5 млрд грн від банків та міжнародних фінансових установ. Разом із міським бюджетом та коштами підприємств місто закумулювало 10 млрд грн.

Ще 10 млрд Києву виділив уряд. Загальна вартість виконання Плану стійкості на 2026 рік становить 37 млрд грн після того, як його оптимізували з огляду на доступні можливості фінансування та пріоритизацію робіт.

План має 4 основних напрмяки: інжерено-технічний захист критичної інфраструктури, забезпечення резервного живлення для водо- і теплопостачання, розбудова когенерації та створення резервних систем теплопостачання.

Також сюди входить ремонт пошкодженої взимку інфраструктури та підготовка закладів соціальної сфери та сфери охорони здоров'я, щоб вони були автономними та продовжували працювати навіть за найскладніших умов.

Роботи з інженерно-технічного захисту виконали на понад 60%. По відновленню інфраструктури – понад 65%. Місто побудувало 65 МВт когенерації та понад 16 МВт дизельних електростанцій. Роботи продовжуються.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв , що до кінця року Київ планує побудувати 200 МВт когенерації.

Підготовка житлового фонду до опалювального сезону також є одним із пріоритетів КМДА. Зокрема на підготовку електрогосподарства виділили 800 млн грн – на ремонт і модернізацію електрощиткових будинків.

У цьому році планують опрацювати 742 об'єкти, проте зараз місто виконало лише близько 20% робіт. Крім того, ДТЕК Київські електромережі працює над заміною ненадійних мереж та підстанцій власним коштом. Цьогоріч компанія планує провести відповідні роботи на 120 об'єктах у Києві.

Також КМДА цьогоріч виділила 500 млн грн на заходи з енергоефективності та енергостійкості в будинках – сюди входить оснащення будинків генераторами, інверторами, сонячними панелями тощо. Близько 2 тис. будинків виконали ці заходи за допомогою міських та державних програм.

Найскладнішим напрямком залишається створення резервної системи теплопостачання, оскільки Київ має одну з найбільших у Європі централізованих систем теплопостачання.

Зараз місто будує близько 1600 МВт розподіленої теплової генерації – блочно-модульні котельні, окремі котельні, модернізація наявних джерел тощо.

Нагадаємо:

Нещодавно міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що попередню вартість заходів Плану стійкості столиці зменшили з 67 до 37 млрд грн з урахуванням реально можливих ресурсів.