Київ виконав майже половину плану підготовки до зими

У Києві виконали майже 50% запланованих робіт із підготовки до наступного опалювального сезону, а частину великих проєктів місто планує завершити до кінця року.

Про це міський голова Києва Віталій Кличко заявив 17 серпня в ефірі телеканалу "Київ".

За його словами, одним із головних завдань є створення дублюючої системи, яка має забезпечувати містян теплом, електроенергією та водою у разі руйнування великих генеруючих об'єктів.

"Система теплопостачання в Києві – одна з найбільших у Європі, будували її десятиліттями. І за такий короткий проміжок часу докорінно змінити її неможливо", – сказав Кличко.

Мер наголосив, що показник у майже 50% є середнім для десятків різних за масштабом і складністю робіт та проєктів. Частина з них виконана на 90% і більше, тоді як реалізація інших потребує більше часу.

Основні заходи місто розраховує завершити до початку опалювального сезону. Фундаментальні проєкти, які передбачають зокрема виробництво обладнання, планують закінчити до кінця року.

Кличко також заявив про нестачу фахівців, фінансування та часу для реалізації всього запланованого.

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Нагадаємо:

5 серпня Кличко повідомляв, що відновлення пошкоджених енергооб'єктів столиці виконане на 65%. Цей показник стосувався саме відновлення пошкоджених об'єктів, а не всього комплексу підготовки міста до зими.

Згодом у КМДА повідомили, що Київ планує до кінця 2026 року побудувати 200 МВт когенераційних потужностей.