Російський удар пошкодив McDonald’s у Києві

Ранкова атака РФ на Київ, внаслідок якої загинув чоловік і ще вісім людей дістали поранення, пошкодила серед інших ресторан McDonald's.

Про наслідки удару повідомила поліція Києва.

Поліція повідомила про пошкоджений заклад швидкого харчування. За даними УП, йдеться про McDonald's.

Фото: Нацпол

Також російські безпілотники вдарили по двох автозаправних станціях у Дарницькому та Голосіївському районах. Обидва комплекси належать мережі "Укрнафта".

Крім ресторану й АЗС, у столиці пошкоджені складські приміщення та бізнес-центр. Наслідки атаки зафіксували в Голосіївському, Дарницькому, Оболонському та Солом'янському районах.

Чоловік загинув поблизу АЗС у Дарницькому районі. Вісім людей були поранені у Солом'янському районі.

Оновлено о 16:00. У пресслужбі McDonald's в Україні ЕП підтвердили, що ресторан на просп. Миколи Бажана, 8 зазнав незначних ушкоджень внаслідок атаки поруч, зокрема, пошкоджено вікна фасаду.

На момент атаки ресторан не працював, а команда перебувала в укритті, тож ніхто не постраждав. Ресторан уже відновив роботу.

Нагадаємо:

11 вересня російські реактивні дрони атакували два АЗК "Укрнафти" на Троєщині та Почайній. По одному з комплексів росіяни завдали повторного удару.

Російські війська вранці 15 вересня атакували ще два автозаправні комплекси Укрнафти на правому та лівому берегах Києва — працівників і відвідувачів на їхній території не було.