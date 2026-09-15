Російський удар пошкодив McDonald’s у Києві
Ранкова атака РФ на Київ, внаслідок якої загинув чоловік і ще вісім людей дістали поранення, пошкодила серед інших ресторан McDonald's.
Про наслідки удару повідомила поліція Києва.
Поліція повідомила про пошкоджений заклад швидкого харчування. За даними УП, йдеться про McDonald's.
Також російські безпілотники вдарили по двох автозаправних станціях у Дарницькому та Голосіївському районах. Обидва комплекси належать мережі "Укрнафта".
Крім ресторану й АЗС, у столиці пошкоджені складські приміщення та бізнес-центр. Наслідки атаки зафіксували в Голосіївському, Дарницькому, Оболонському та Солом'янському районах.
Чоловік загинув поблизу АЗС у Дарницькому районі. Вісім людей були поранені у Солом'янському районі.
Оновлено о 16:00. У пресслужбі McDonald's в Україні ЕП підтвердили, що ресторан на просп. Миколи Бажана, 8 зазнав незначних ушкоджень внаслідок атаки поруч, зокрема, пошкоджено вікна фасаду.
На момент атаки ресторан не працював, а команда перебувала в укритті, тож ніхто не постраждав. Ресторан уже відновив роботу.
Нагадаємо:
11 вересня російські реактивні дрони атакували два АЗК "Укрнафти" на Троєщині та Почайній. По одному з комплексів росіяни завдали повторного удару.
Російські війська вранці 15 вересня атакували ще два автозаправні комплекси Укрнафти на правому та лівому берегах Києва — працівників і відвідувачів на їхній території не було.