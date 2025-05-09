П’ять енергоблоків працюють на українських АЕС, чотири — на обслуговуванні

Із дев’яти енергоблоків на трьох діючих атомних електростанціях України — Хмельницькій, Рівненській та Южно-Українській — наразі працюють п’ять. Ще чотири перебувають на плановому технічному обслуговуванні та заправці паливом.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

Зазначається, що два з них найближчим часом мають повернутися в роботу.

У рамках міжнародної підтримки ядерної безпеки Хмельницька АЕС та Централізоване сховище відпрацьованого палива отримали сучасні системи радіозв’язку, закуплені за фінансування Євросоюзу.

Також держпідприємство "Ізотоп", яке займається радіоактивними матеріалами для медицини та промисловості, отримало програмне забезпечення для розрахунку доз опромінення. Його надала Нова Зеландія.

Загалом від початку повномасштабної війни Україна отримала 135 міжнародних поставок у межах програми допомоги МАГАТЕ.

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Нагадаємо:

Внаслідок ворожого обстрілу Запорізька АЕС втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України.

Голова Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков вважає, що будь-яку спробу росіян перезапустити Запорізьку АЕС варто оцінювати як акт ядерного терору.