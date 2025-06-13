Україна зможе імпортувати з Польщі вдвічі більше газу
Оператори газотранспортних систем Польщі та України вдвічі збільшать гарантовану пропускну потужність.
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
"Оператори газотранспортних систем Польщі та України домовилися тимчасово збільшити рівень гарантованої пропускної потужності в напрямку України з 6,4 до 12,4 млн м³ добу. Частину додаткової потужності буде запропоновано вже під час щомісячного аукціону на липень 2025 року, який відбудеться 16 червня", – зазначає відомство.
Оператори ГТС провели переговори та дослідження, спрямовані на визначення потенційних варіантів забезпечення додаткових можливостей транспортування газу до України. І в результаті досягли вищезазначену угоду.
"Роль цього маршруту лише зростатиме, адже газотранспортна система Польщі забезпечує доступ до диверсифікованих джерел природного газу, зокрема скрапленого газу з усього світу", – наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Читайте також: В Україні можливий дефіцит газу. Чи допоможе запуск Трансбалканського коридору?
Нагадаємо:
Ціни на природний газ на українському ринку 26 травня 2025 року досягли 23 000 грн/тис. куб м (з ПДВ).
Таким чином, ціни на газ в Україні зросли до найвищого рівня за більш ніж два роки, з лютого 2023.