Новини 28 жовтня: арешт Кудрицького, у світі відмовляються від роснафти

Про Індію і російську нафту: Індійські нафтопереробні компанії не робили нових замовлень на купівлю російської нафти з моменту запровадження санкцій і чекають роз'яснень від уряду та постачальників.

Про атаки на інфраструктуру: Російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Донецької областей. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Про Китай і нафту: Ціна ключової російської нафти впала після того, як західні санкції змусили китайські НПЗ скасувати частину закупівель.

Про обстріли газу: Вночі проти 28 жовтня ворог завдав удару по цивільних об'єктах газової інфраструктури Групи Нафтогаз на Полтавщині. Це вже сьома цілеспрямована атака з початку жовтня.

Про Кудрицького: Державне бюро розслідувань оголосило ще одну підозру бізнесмену Ігору Гринкевичу, який перебуває в СІЗО, та затримало на Львівщині колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Про КМДА та КМВА: Директор департаменту фінансів КМДА Володимир Репік зриває план розгортання системи мобільних укриттів, заявив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Про корупцію в оборонці: НАБУ і САП викрили масштабну оборудку, організовану посадовцями Держспецзв'язку та представниками приватних компаній під час закупівель безпілотників для Сил оборони України.

Про опалювальний сезон: Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що в Україні офіційно почали опалювальний сезон.

Ексклюзиви ЕП:

Росіяни знищили 20% місячного запасу українських ліків: як це вплине на ринок

Під час чергової атаки росіяни знищили склад одного з двох найбільших дистрибʼюторів лікарських засобів в Україні, де зберігалися 20% місячного запасу медикаментів країни. Удар може створити загрозу дефіциту ліків.