Армія РФ всьоме за жовтень атакувала українську газову інфраструктуру

Вночі проти 28 жовтня ворог завдав удару по цивільних об'єктах газової інфраструктури Групи Нафтогаз на Полтавщині. Це вже сьома цілеспрямована атака з початку жовтня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"На щастя, люди не постраждали — це головне. На місці удару працюють фахівці: оцінюють наслідки та приступають до відновлення. Жодного військового значення атаковані росією об'єкти не мають", — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Він наголосив, що єдина мета цих ударів — лишити українців без газу та тепла.

Нагадаємо:

Україна змушена буде додатково імпортувати газ через втрати власного видобутку, і обсяги імпорту мають дорівнювати обсягам втрат, повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі необхідності Україна зможе знайти газ на 2 млрд доларів. Країна знає, де взяти кошти й звідки імпортувати газ.

Уряд виділив 8,4 млрд грн на імпорт газу для опалювального сезону для населення.