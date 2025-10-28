Індія зупинила нові замовлення на російську нафту

Індійські нафтопереробні компанії не робили нових замовлень на купівлю російської нафти з моменту запровадження санкцій і чекають роз'яснень від уряду та постачальників.

Про це повідомили джерела Reuters.

Деякі НПЗ покривають потреби у нафті через спотовий ринок, сказали співрозмовники, які побажали анонімності, оскільки не уповноважені спілкуватися зі ЗМІ.

Державна Indian Oil оголосила тендер на купівлю нафти, а конгломерат Reliance Industries збільшив закупівлі на споті, кажуть джерела.

ЄС, Велика Британія та США запровадили низку санкцій проти Росії через її війну проти України, включно зі свіжими американськими санкціями в четвер, що б'ють по двох найбільших російських нафтовиках — Lukoil (LKOH.MM) і Rosneft (ROSN.MM).

Як повідомляло Reuters у четвер, індійські НПЗ готуються різко скоротити імпорт російської нафти, щоб дотриматися нових санкцій США, що потенційно зніме головну перешкоду для торговельної угоди зі Штатами.

Минулого тижня Reliance, найбільший індійський покупець російської нафти, заявила, що виконуватиме санкції, зберігаючи відносини з чинними постачальниками. Reuters також писало, що компанія планує зупинити імпорт нафти з Rosneft.

"Ми ще не розміщували замовлень на нові партії та скасували деякі бронювання у трейдерів, пов'язаних із підсанкційними структурами", - сказав один із співрозмовників.

"Нам потрібно переконатися, що наші покупки не пов'язані з підсанкційними особами, інакше банки не проведуть платежі", - додало інше джерело.

Ще одне джерело повідомило, що його компанія чекає, чи зможе отримати вантажі від непідсанкційних трейдерів або структур.

За даними МЕА, Індія купувала 40% загального експорту Росії.

Нагадаємо:

Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл", а також їхніх дочірніх компаній.

Євросоюз вранці 23 жовтня остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії за письмовою процедурою.

Індійська компанія Reliance Industries Ltd. придбала мільйони барелів сирої нафти з Близького Сходу й США після того, як Вашингтон запровадив санкції проти компаній "Роснефть" та "Лукойл".