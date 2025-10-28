Детективи затримали ексглаву "Укренерго" Кудрицького

Державне бюро розслідувань оголосило ще одну підозру бізнесмену Ігору Гринкевичу, який перебуває в СІЗО, та затримало на Львівщині колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Про це повідомив співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах, а згодом підтвердили у ДБР.

ДБР підтвердило, що працівники Бюро повідомили про підозру львівському бізнесмену та затримали колишнього голову правління "Укренерго" за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства "НЕК "Укренерго".

Слідство вважає, що Кудрицький і Гринкевич могли заволодіти коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році.

Нагадаємо:

ДБР 21 жовтня прийшло з обшуками до колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

"Хочу сказати, що жодних підозр мені не було вручено, просто був обшук", – заявив Кудрицький.

"Моє авто зупинили поліцейські для перевірки документів, і попросили показати Резерв плюс. Коли я розблокував телефон, відкрив Резерв плюс та показав його, в мене з рук просто забрали телефон і кудись побігли. Після цього підійшли співробітники ДБР і телефон вже опинився у них в розблокованому вигляді", - розповів також Кудрицький.

За даними джерел УП у правоохоронних органах, слідчі дії проводять за підозрою у зловживанні службовим становищем та заволодінні коштами державної компанії.

Йдеться про завищення обсягів рубки лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання енергомагістралей, крім того, правоохоронці відкрили інші кримінальні провадження через можливі зловживання Кудрицького під час його перебування на посаді очільника "Укренерго".

У вересні 2024 року за рішенням наглядової ради НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького було звільнено з посади очільника компанії. В.о. голови правління компанії було призначено Олексія Брехта.