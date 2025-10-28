РФ атакувала енергетичну інфраструктуру на Чернігівщині та Донеччині

Російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Донецької областей. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

За інформацією відомства, сьогодні, 28 жовтня, графіки погодинних відключень діятимуть у кількох регіонах України з 08:00 до 22:00.

"Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону", – зазначили в Міненерго.

Крім того, в окремих регіонах з 07:00 до 22:00 заплановано застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів.

За даними "Укренерго", споживання електроенергії тримається на високому рівні. Сьогодні, 28 жовтня, станом на 6:30, воно було на 1,8% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок.

Причина – хмарна погода у більшості областей, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій, пояснюють в компанії.

Вчора, 27 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,2% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п'ятницю, 24 жовтня. Причина – застосування меншого обсягу заходів обмеження споживання.

"Сьогодні зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Якщо зараз у вас є світло, будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами до 22:00", – закликали в "Укренерго".

Нагадаємо:

Споживачі кожної області, які не належать до переліку об'єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.