Новини 25 лютого: зупинка поїздів між Дніпром і Запоріжжям, електротранспорт знову у Києві

Про поїзди: через безпекову ситуацію тимчасово обмежено курсування поїздів до/зі станції Дніпро-Головний і Запоріжжя.

Гетманцев про економічний стан: голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев заявив, що вже у квітні Україна може зіткнутися з ситуацією, коли "не буде чим фінансувати видатки", бо держава вже витрачає кошти, заплановані на друге півріччя.

Про нафту, Китай, Росію та Іран: російські та іранські виробники нафти пропонують дедалі більші знижки, конкуруючи за ту саму обмежену групу китайських покупців після того, як Індія відступила від закупівель.

Про міст Патона: міст імені Євгена Патона у Києві досі лишається без належної уваги: корозія руйнує конструкції, і якщо не втрутитися, то за п'ять років може бути запізно.

Про дотримання графіків відключень світла: в України тривають позапланові перевірки обленерго щодо дотримання порядку застосування графіків погодинних відключень електроенергії, і вже виявили порушника в одному з регіонів.

Про ремонт доріг: в Агентстві відновлення та розвитку інфраструктури склали акти для відновлення 80 доріг за гарантійними зобов'язаннями підрядників після складної зими.

Про атаки на газову інфраструктуру: упродовж двох днів ворог безупинно атакує об'єкти зберігання газу та виробничі потужності на Харківщині та Чернігівщині.

Про електротранспорт у Києві: Із 26 лютого в Києві поступово відновлюють роботу електротранспорту на правому березі.

Про графіки у Києві: Київ не зможе повернутися до "класичних графіків" відключень електроенергії принаймні до квітня, вважає директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко.

Ексклюзив ЕП:

Закрити гештальт з пиріжками: як у Києві з'явилась "Тітка Клара"

На початку 2014 року підприємець Андрій Пінчук відкрив у Києві свою першу пиріжкову "Тітка Клара", яка з того часу розрослася у мережу з понад 30 закладів.

Історія успіху не була легкою, але дала цінні уроки, які власник пам'ятає і досі. Як масштабувалася мережа та які амбітні цілі ставить надалі?