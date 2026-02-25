Київ повернеться до класичних графіків відключень не раніше квітня – Yasno

Київ не зможе повернутися до "класичних графіків" відключень електроенергії принаймні до квітня, вважає директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Він зауважив, що точного прогнозу, коли ми можемо повернутись хоча б до тих графіків, які були, немає. Загалом ситуацію з енергопостачанням Коваленко оцінює як стабільно складну.

"Тільки-но ситуація з мережевим дефіцитом покращиться, скоріш за все, ми зможемо повернутися до цих класичних графіків. Коли? Я думаю, що до квітня важко очікувати повернення до цих графіків", – сказав він у програмі "Є Розмова"

Наразі у Києві діють тимчасові графіки відключень електроенергії, спрогнозувати повернення до постійних графіків важко через стабільно складну ситуацію в енергосистемі.

"У Києві у нас діють, назвемо це так, персоналізовані тимчасові графіки, бо місто залишається нерівномірним з точки зору можливості передачі електроенергії по різних районах", – пояснив Коваленко.

Він також зазначив, що частина будинків у столиці залишається без теплопостачання, тому для цих будинків діє окремий підхід у відключеннях світла.

У Дніпровському та Дарницькому районах відключення електроенергії відбуваються лише у періоди з 8:00 до 11:00 та з 18:00 до 21:00 через втрату стабільного теплопостачання. У решті районів столиці діють тимчасові графіки знеструмлень.

Директор енергопостачальної компанії також повідомив, що борг киян за спожиту електроенергію за січень зріс на 224 млн грн і зараз перевищує 1,2 млрд грн. За словами Коваленка, третину цієї заборгованості формують споживачі, які не оплачують електрику понад місяць – тобто, це систематичні неплатники.

Він зауважив, що частина боржників, які мають короткотермінове прострочення у платежах, оплачують електрику після нагадувань від компанії.

Крім того, боржник може попросити про розтермінування платежів, якщо не має змоги погасити борг одразу. Якщо ж споживач не домовляється про розтермінування, його можуть відключити.

"Ми декілька раз намагаємось додзвонитися, потім пишемо за адресою паперове попередження, потім передаємо в електромережі. Електромережі ще раз пишуть паперове попередження. Якщо немає ніякої реакції, цю людину відключають", - пояснив Коваленко.

Нагадаємо:

Раніше гендиректор Yasno Сергій Коваленко пояснив, чому рахунки за електроенергію в Києві можуть збільшуватися навіть тоді, коли світло подають із перебоями. Зокрема, рахунки можуть зростати через стрибки споживання після відновлення подачі електрики. Під час запуску електродвигуни в холодильниках, насосах та іншій техніці споживають у 3-7 разів більше.

Раніше гендиректор Yasno Сергій Коваленко зазначив, що певної кількості будинків може не бути у графіку відключень електроенергії, адже нові графіки складаються "з нуля", а у один і той самий будинок може бути у двох графіках через те, що у ньому дві фази.