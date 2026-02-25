Росіяни два дні поспіль атакують об'єкти "Нафтогазу" на Харківщині та Чернігівщині

Упродовж двох днів ворог безупинно атакує об'єкти зберігання газу та виробничі потужності на Харківщині та Чернігівщині.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що сумарно ворог застосував близько 60 ударних дронів.

"Є руйнування. Щойно безпекова ситуація дозволить, фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС проведуть оцінку наслідків і розпочнуть їх ліквідацію", — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Нагадаємо:

З початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 401 атаку на інфраструктуру Групи "Нафтогаз". У 2025 році зафіксовано 229 атак — більше, ніж за попередні три роки разом.