Між Дніпром та Запоріжжям обмежили курсування низки поїздів

Через безпекову ситуацію тимчасово обмежено курсування поїздів до/зі станції Дніпро-Головний і Запоріжжя.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Йдеться про поїзди:

• №86/85 Львів — Запоріжжя — Львів

• №128/127 Львів — Запоріжжя — Львів

• №6 Ясіня — Запоріжжя

• №40/39 Солотвино — Запоріжжя — Солотвино

Зазначається, що сполучення між Дніпром і Запоріжжям наразі переважно забезпечуємо автобусними трансферами.

Водночас на Херсонщині моніторингові групи УЗ працюють у посиленому режимі — рух організовуємо з урахуванням безпекової ситуації.

"Будь ласка, уважно стежте за сповіщеннями в застосунку Укрзалізниці та оголошеннями залізничників на вокзалах і в поїздах", – закликає перевізник.

Крім того, регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа. На ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.

За інформацією УЗ, від Лозової у краматорському напрямку пасажирів доправляють автобусами. Поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон гарантовано дочекається трансферу з Краматорська.

Регіональні експреси ізюмського напрямку — за розкладом.

Нагадаємо:

Через складну безпекову ситуацію 24 лютого компанія змінила графіки та маршрути руху пасажирських поїздів у шістьох регіонах.