Учені НАН дали "дедлайн" ремонту мосту Патона, коли може бути "вже пізно"

Міст імені Євгена Патона у Києві досі лишається без належної уваги: корозія руйнує конструкції, і якщо не втрутитися, то за п'ять років може бути запізно.

Про це розповів перший віцепрезидент НАН Вячеслав Богданов.

"Не хотів би лякати людей в і без того важкі часи, але корозія невблаганно роз'їдає цю споруду, і якщо не подбати про неї зараз, то вже років за п'ять може бути запізно", - сказав він, пояснивши, що кожен день зволікання загрожує "фатальними наслідками".

Богданов нагадав, що аварійні ситуації на мосту імені Патона вже траплялися у 2018 і 2019 роках. І немає гарантії, що вони не повторяться.

"Загроза часткового чи повного руйнування цілком реальна", - додав академік.

Нагадаємо:

Міст Метро та Патона десятки років перебувають у аварійному стані.

У травні 2024 року комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на реставрацію мосту Метро. Очікувана вартість замовлення – 2 009 825 454 гривень.