Держенергонагляд знайшов порушення дотримання графіків відключень
В України тривають позапланові перевірки обленерго щодо дотримання порядку застосування графіків погодинних відключень електроенергії, і вже виявили порушника в одному з регіонів.
Про це повідомляє пресслужба Держенергонагляду.
Зокрема, у "Вінницяобленерго" виявили, що на окремих підстанціях персонал не в повному обсязі виконував команди диспетчера щодо відключення ліній електропередачі відповідно до ГПВ.
У результаті частина споживачів залишалася зі світлом, тоді як інші черги відключалися, що призводило до нерівномірного розподілу обмежень.
Також інспекція зафіксувала проблеми у веденні документації: у низці підрозділів в оперативних журналах не вказували конкретні лінії, які відключалися під час застосування графіків.
За оцінкою Держенергонагляду, такі недоліки ускладнюють контроль виконання диспетчерських команд і перевірку обґрунтованості звернень споживачів.
Нагадаємо:
25 лютого у більшості регіонів України протягом усієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).