Держенергонагляд знайшов порушення дотримання графіків відключень

В України тривають позапланові перевірки обленерго щодо дотримання порядку застосування графіків погодинних відключень електроенергії, і вже виявили порушника в одному з регіонів.

Про це повідомляє пресслужба Держенергонагляду.

Зокрема, у "Вінницяобленерго" виявили, що на окремих підстанціях персонал не в повному обсязі виконував команди диспетчера щодо відключення ліній електропередачі відповідно до ГПВ.

У результаті частина споживачів залишалася зі світлом, тоді як інші черги відключалися, що призводило до нерівномірного розподілу обмежень.

Також інспекція зафіксувала проблеми у веденні документації: у низці підрозділів в оперативних журналах не вказували конкретні лінії, які відключалися під час застосування графіків.

За оцінкою Держенергонагляду, такі недоліки ускладнюють контроль виконання диспетчерських команд і перевірку обґрунтованості звернень споживачів.

Нагадаємо:

25 лютого у більшості регіонів України протягом усієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).