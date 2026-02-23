Новини 23 лютого: зупинка експорту електроенергії з Словаччини

Про атаку на Одесу: вночі проти 23 лютого росіяни знову атакували припортову інфраструктуру Одеської області.

Гетманцев про економічний стан: голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев заявив, що вже у квітні Україна може зіткнутися з ситуацією, коли "не буде чим фінансувати видатки", бо держава вже витрачає кошти, заплановані на друге півріччя.

Про закупівлі китайських дронів: в оприлюднених повідомленнях в системі "Прозорро" з 14 по 21 лютого рекордними закупівлями відзначилась ДП "Агенція оборонних закупівель" ("АОЗ") Міноборони.

Про імпорт газу: група "Нафтогаз" вперше імпортує скраплений газ через LNG-термінал у Німеччині.

Про електроенергію: Словаччина з 23 лютого припиняє аварійні постачання електроенергії в Україну.

Про Підстанцію на Одещині: електропостачання по підстанції "Темп" у Чорноморську відновлено після російської атаки.

Ексклюзив ЕП:

Протезування на батареях. Як ветеранський бізнес будує ринок резервного живлення

Ветеранський бізнес з виробництва акумуляторних батарей для резервного живлення сформувався як відповідь на енергетичну нестабільність і дефіцит готових рішень. Як він влаштований?