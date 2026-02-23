На Одещині відновили електропостачання на підстанції

Електропостачання по підстанції "Темп" у Чорноморську відновлено після російської атаки.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, критична інфраструктура працює у штатному режимі. Задіяно 20 генераторів великої потужності, ще 40 перебувають у резерві. Водопостачання, теплопостачання та газопостачання забезпечено.

В Одесі розгорнуті 290 пунктів надання допомоги ДСНС.

Одразу після атаки ворога по підстанції "Таїрово" у місті Одеса були відключені 156,6 тисяч споживачів, більшості вдалося повернути світло. Станом на зараз без електропостачання залишаються близько 18 тисяч абонентів.

Нагадаємо:

За тиждень енергетики відновили електропостачання для 80,9 тисяч домівок на Одещині.