"Нафтогаз" вперше імпортує газ через Німеччину

Альона Кириченко — 23 лютого, 17:05
Група "Нафтогаз" вперше імпортує скраплений газ через LNG-термінал у Німеччині.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

За його словами, Група "Нафтогаз" у партнерстві з TotalEnergies організувала постачання американського LNG через термінал Deutsche ReGas на острові Рюген у Балтійському морі.

"Після регазифікації в Німеччині Нафтогаз доставить газ через Польщу до України. У лютому цей ресурс уже доступний у нашій системі", – поінформував він.

Група Нафтогаз підписала чергову грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР, EBRD) на 85 млн євро для закупівлі газу.

