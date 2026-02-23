Українська правда
Росіяни атакували припортову інфраструктуру Одещини: двоє загиблих та троє поранених

Альона Кириченко — 23 лютого, 11:05
ТГ Олексія Кулеби

Уночі проти 23 лютого росіяни знову атакували припортову інфраструктуру Одеської області.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

За його словами, зазнала пошкоджень територія накопичувача вантажного транспорту.

"На жаль, за попередньою інформацією, дві людини загинули, ще троє поранені. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Постраждалим надається вся необхідна допомога", – поінформував він.

Кулеба наголосив, що росія системно атакує об'єкти, які не мають жодного військового призначення, намагаючись підірвати економіку регіону та країни загалом.

Нагадаємо:

Протягом 2025 року росіяни здійснили 22 атаки на судна в портах Одещини та в акваторії Чорного моря, всього постраждало 39 суден і плавзасобів.

