Росіяни атакували припортову інфраструктуру Одещини: двоє загиблих та троє поранених

Уночі проти 23 лютого росіяни знову атакували припортову інфраструктуру Одеської області.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

За його словами, зазнала пошкоджень територія накопичувача вантажного транспорту.

"На жаль, за попередньою інформацією, дві людини загинули, ще троє поранені. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Постраждалим надається вся необхідна допомога", – поінформував він.

Кулеба наголосив, що росія системно атакує об'єкти, які не мають жодного військового призначення, намагаючись підірвати економіку регіону та країни загалом.

Нагадаємо:

Протягом 2025 року росіяни здійснили 22 атаки на судна в портах Одещини та в акваторії Чорного моря, всього постраждало 39 суден і плавзасобів.