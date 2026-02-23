Агенція Міноборони за Федорова різко наростила закупівлі китайських дронів

В оприлюднених повідомленнях в системі "Прозорро" з 14 по 21 лютого рекордними закупівлями відзначилась ДП "Агенція оборонних закупівель" ("АОЗ") Міноборони.

Про це пишуть "Наші гроші".

Зазначається, що вперше за період її існування вона за тиждень уклала угоди на поставку китайських дронів на 9,37 млрд грн.

"Раніше суми контрактів за місяць були значно меншими. І навіть у грудні минулого року, коли зазвичай проводяться масові закупівлі на залишки невитрачених коштів, сума контрактів була у півтора раза меншою", - пише видання.

У нинішніх контрактах закрито усе окрім ціни.

Відома лише вартість деяких з замовлених дронів: ціна Matrice 4Т в районі 188 тис грн, Matrice 4E – 141 тис грн.

Як пишуть "Наші гроші", загалом за місяць з моменту зміни керівництва у Міноборони у середині січня 2026 року, коли міністром став Михайло Федоров, "АОЗ" провело закупівлі китайських дронів на суму 11,4 млрд грн. Це майже стільки ж, скільки за друге півріччя 2025 року.

