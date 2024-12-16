Новини 16 грудня: скасування графіків відключень світла, Vodafone підвищить тарифи

Про електроенергію: У вівторок 17 грудня застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозується.

Про Vodafone та тарифи: Мобільний оператор Vodafone оголосив про зміну вартості низки тарифів передплати з 24 грудня: їхня вартість зросте на 70-120 грн.

Про депозити: Середні ставки за новими депозитами для домогосподарств (населення) у листопаді 2024 року знизились на 0,9 відсоткового пункта і становили 9,6% річних. У жовтні було 10,5%.

Про санкції: У понеділок, 16 грудня, Рада Європейського Союзу ухвалила 15-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів, куди зокрема увійшли посадовці Північної Кореї та китайські постачальники комплектів для дронів.

Про "Пекло": Нова українська крилата ракета "Пекло" пішла в серію. За останні три місяці компанія-виробник виготовила близько 100 штук.

Ексклюзив ЕП:

"Пекло" для росіян. Як Україна робила супер-дрон, а вийшла крилата ракета

Відставання від росіян в потужній і далекобійній зброї українці намагались компенсувати через створення безпілотника-камікадзе нового рівня. В якийсь момент все пішло не за планом і на виході Україна отримала повноцінну ракету.