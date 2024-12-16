Новости 16 декабря: отмена графиков отключений света, Vodafone повысит тарифы

Об электроэнергии: Вторник 17 декабря применение мер ограничения потребления электроэнергии не прогнозируется.

О Vodafone и тарифах: Мобильный оператор Vodafone объявил об изменении стоимости ряда тарифов подписки с 24 декабря: их стоимость вырастет на 70-120 грн.

О депозитах: Средние ставки по новым депозитам для домохозяйств (населения) в ноябре 2024 года снизились на 0,9 процентного пункта и составили 9,6% годовых. В октябре было 10,5%.

О санкциях: В понедельник, 16 декабря, Совет Европейского Союза принял 15-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер, куда в частности вошли чиновники Северной Кореи и китайские поставщики комплектов для дронов.

Об "Аде": Новая украинская крылатая ракета "Ад" пошла в серию. За последние три месяца компания-производитель изготовила около 100 штук.

Эксклюзив ЭП:

"Ад" для россиян. Как Украина делала супер-дрон, а получилась крылатая ракета

Отставание от россиян в мощном и дальнобойном оружии украинцы пытались компенсировать через создание беспилотника-камикадзе нового уровня. В какой-то момент все пошло не по плану и на выходе Украина получила полноценную ракету.