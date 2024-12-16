Vodafone підвищить тарифи на послуги: які будуть ціни

Мобільний оператор Vodafone оголосив про зміну вартості низки тарифів передплати з 24 грудня: їхня вартість зросте на 70-120 грн.

Про це повідомляє оператор на своєму сайті.

Так, тариф Joice Start здорожчає на 70 грн – з поточних 200 до 270 грн за 4 тижні. За ці гроші умови тарифу не зміняться. Тариф Turbo зросте на 90 грн - зі 180 до 270 грн за 4 тижні.

Пакет Joice Pro здорожчає на 70 грн – з поточних 260 грн до 330 грн. Найдорожчий пакет Joice Max зросте із 330 до 450 грн. Тобто, на 120 грн.

Ці чотири пакети не зазнали змін у послугах.

Водночас для клієнтів, які здійснять перший дзвінок у тарифах з 1 серпня 2024 року по 20 січня 2025-го на наступні 3 пакети послуг діятиме стара вартість. Однак, лише за умови відсутності інших пропозицій на номері.

Нагадаємо:

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