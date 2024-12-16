Українські банки знизили депозитні ставки для населення
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Середні ставки за новими депозитами для домогосподарств (населення) у листопаді 2024 року знизились на 0,9 відсоткового пункта і становили 9,6% річних. У жовтні було 10,5%.
Про це свідчать оперативні дані Національного банку України.
Водночас середні ставки за депозитами у валюті для населення не змінилися і залишаються на рівні близько 1% річних.
Знизилися процентні ставки за новими депозитами у корпоративному сегменті. За депозитами бізнесу у гривні вони зменшилися на 0,3 відсоткового пункта – до 8,4% річних, депозити в іноземній валюті становлять 0,8%.
Нагадаємо:
Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на пів відсоткового пункту – до 13,5%.