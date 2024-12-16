Енергетики скасували графіки відключення світла: у вівторок обмежень не буде

У вівторок 17 грудня застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозується.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Енергокомпанія зазначає, що у разі зміни ситуації про це буде повідомлено додатково.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у період з 8:00 до 22:00", - додали в енергокомпанії.

Нагадаємо:

З понеділка 16 грудня НЕК "Укренерго" запроваджує нові правила формування графіків відключення електроенергії, які будуть однакові по усій країні, вони також передбачають більше часу зі світлом.