Енергетики скасували графіки відключення світла: у вівторок обмежень не буде
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У вівторок 17 грудня застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозується.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Енергокомпанія зазначає, що у разі зміни ситуації про це буде повідомлено додатково.
"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у період з 8:00 до 22:00", - додали в енергокомпанії.
Нагадаємо:
З понеділка 16 грудня НЕК "Укренерго" запроваджує нові правила формування графіків відключення електроенергії, які будуть однакові по усій країні, вони також передбачають більше часу зі світлом.