Україна виробила близько сотні ракет “Пекло”

Нова українська крилата ракета "Пекло" пішла в серію. За останні три місяці компанія-виробник виготовила близько 100 штук.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

У тексті написано, що після завершення розробки та кодифікації ракета "Пекло" одразу ж пішла у серійне виробництво. Контракти укладають ті самі підрозділи, що оперують далекобійними дронами.

За останні три місяці компанія-розробник виготовила близько 100 ракет і зараз нарощує спроможності виробництва. Точну ціну однієї серійної ракети ЕП розголошувати не може, однак вона буде меншою за вартість українського дрона-камікадзе "Лютий".

"Пекло" і "Паляниця" – маленькі ракети чи реактивні дрони? | Оборонcast

За словами розробника, ракета на 70% складається з українських компонентів, вироблених державними та приватними компаніями. Вузьких місць у серійному виробництві багато, тож їх намагаються нівелювати за рахунок взаємозамінності елементів. Наприклад, ракета зможе працювати на різних двигунах, в залежності від їхньої доступності на ринку.

Детальніше про український дрон-ракету "Пекло" читайте у матеріалі "Пекло" для росіян. Як Україна робила супер-дрон, а вийшла крилата ракета.