Новини 12 березня: зростання курсу, розповіді про Чечоткіна, Rozetka

Віктор Волокіта — 12 березня, 21:00
Про що говорили 12 березня?

Про курс: у п'ятницю, 13 березня, офіційний курс євро до гривні збільшиться до 50,95 грн, своєю чергою долар встановить шостий рекорд щодо гривні за березень - 44,16 грн.

Про Telegram: Користувачі Telegram повідомляють про збої в роботі месенджера.

Про електроенергію: Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на години найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 16:00.

Про нафту: Ціна бареля нафти Brent, міжнародного стандарту, перевищила 100 доларів за барель у четвер вранці, всього через кілька днів після того, як вона підскочила до майже 120 доларів.

