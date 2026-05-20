Через ворожі атаки є знеструмлені споживачі в шести областях

Альона Кириченко — 20 травня, 11:05
Внаслідок дронових та артилерійських обстрілів на ранок 20 травня є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Чернігівській та Сумській областях.

Про це повідомляє "Укренерго".

Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи.

За даними компанії, споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 20 травня, станом на 09:30, його рівень був на 1% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 18:00 до 22:00", – закликають енергетики.

Внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури прифронтових регіонів на ранок 19 травня були знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

