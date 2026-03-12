Українців закликають сьогодні перенести активне енергоспоживання на період з 11:00 до 16:00

Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на години найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 16:00.

Про це наголосили в "Укренерго".

"У період вимушеного застосування погодинних відключень – обмежте, будь ласка, користування потужними електроприладами та не вмикайте кілька таких приладів одночасно", – зазначили енергетики.

Йдеться, що внаслідок ворожих атак на енергооб'єкти у прифронтових регіонах – на ранок є знеструмлені споживачі у Харківській та Запорізькій областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи.

За даними "Укренерго", споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 12 березня, станом на 9:30, його рівень був на 2,3% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у середу.

Вчора, 11 березня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,3% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у вівторок, 10 березня. Причина – більший обсяг вимушено застосованих заходів обмеження споживання, пояснили в компанії.

Нагадаємо:

12 березня у всіх регіонах України з 17:00 до 23:00 застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).