Декілька прифронтових областей частково без світла після обстрілів РФ

Внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури прифронтових регіонів на ранок 19 травня є знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

Про це інформує "Укренерго".

Там, де це дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи.

За даними компанії, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 19 травня, станом на 09:30, його рівень був на 1,9% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок.

Причина змін – ясна погода у на багатьох регіонах України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі, пояснюють енергетики.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 18:00 до 22:00", – закликають вони.

Нагадаємо:

Частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях станом на ранок 18 травня тимчасово залишались без електропостачання внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів.