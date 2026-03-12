Понад 44 гривні: курс долара встановив шостий рекорд за березень
У п'ятницю, 13 березня, офіційний курс євро до гривні збільшиться до 50,95 грн, своєю чергою долар встановить шостий рекорд щодо гривні за березень - 44,16 грн.
Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.
Своєю чергою долар офіційно зменшиться на 3 копійки до 43,86 грн.
Офіційні курси на п'ятницю 13 березня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 44,16 грн (43,97 грн станом на 12 березня);
- 1 євро – 50,95 грн (50,93 грн станом на 12 березня).
Нагадаємо:
4 березня курс долара встановив черговий рекорд щодо гривні - 43,45 грн. Наступного дня знову рекорд - 43,71 грн. 6 березня - 43,80 грн. Ще два рази курс долара встановив рекорд 10 та 12 березня.