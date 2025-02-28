Некоторые предприятия Германии думают вернуться к газу РФ после войны

Некоторые немецкие предприятия на востоке страны готовятся к возвращению российского газа в Европу, возлагая надежды на усилия президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Немецкая промышленность десятилетиями опиралась на дешевый российский газ, а рост цен на энергоносители уже привел к замедлению экономического роста и заставил некоторых производителей переносить производство за границу.

Для многих политиков и бизнесменов в Германии идея возврата к закупке российского трубопроводного газа остается неприемлемой.

Однако на востоке Германии, где экономическая стагнация и исторические связи с Россией делают такую идею более привлекательной, дискуссии о возвращении поставок уже начались, даже несмотря на отсутствие мирного соглашения.

Руководитель одной из крупнейших химических производственных площадок в Германии Кристиан Гюнтер считает, что единственный способ возродить такие отрасли, как его, - это снова получить доступ к дешевому российскому газу.

Если Дональду Трампу удастся договориться о завершении войны, прекращенные поставки газа в Европу могут возобновиться, пишет агентство.

Возможные маршруты включают восстановление транзита через Украину или использование неповрежденной ветки "Северного потока" под Балтийским морем, напрямую соединяющей Россию и Германию.

Некоторые политики также начинают поднимать этот вопрос. Министр экономики федеральной земли Саксония-Анхальт заявил, что мирное соглашение могло бы изменить отношение к поставкам энергоносителей из Москвы.

"Если мы достигнем мира и сможем выстроить долгосрочное доверие, что Европе больше не угрожает опасность со стороны России, мы должны быть открытыми к обсуждению будущих поставок российского газа", - заявил Свен Шульце. "Я считаю, что было бы неправильно навсегда исключать возможность возобновления поставок газа".

Напомним:

В 2025 году Европа покупает российский газ в беспрецедентных объемах, тратя миллиарды долларов, которые Кремль использует для финансирования своей войны в Украине, всего через несколько недель после окончания основного транзитного соглашения, породившего надежды на то, что ЕС может избавиться от зависимости от Москвы.

В 2024 году Европа купила у России ископаемого топлива на €22 млрд, но выделила €19 млрд на поддержку Киева.