ЄС витрачає на нафту і газ з РФ більше, ніж на фінансову допомогу Україні — звіт

У 2024 році Європа купила у Росії викопного палива на €22 млрд, але виділила €19 млрд на підтримку Києва.

Про це пише The Guardian.

За оцінками Центру досліджень енергетики та чистого повітря (Crea), на третій рік великої війни ЄС купив російських нафти та газу на 21,9 млрд євро, попри зусилля, спрямовані на те, щоб позбутися залежності континенту від палива, яке наповнює військову скарбничку Владіміра Путіна.

Ця сума на одну шосту перевищує 18,7 млрд євро, які ЄС виділив Україні в якості фінансової допомоги у 2024 році, згідно з дослідженням Інституту світової економіки в Кілі (IfW Kiel).

Росія отримує до половини своїх податкових надходжень від нафтогазового сектору і намагається обійти санкції, перевозячи паливо "тіньовим флотом" старих і недостатньо застрахованих танкерів.

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Нагадаємо:

Європейський Союз прагне збільшити закупівлю газу від інших країн, включаючи США, щоб замінити російське постачання.

Надходження від продажу нафти й газу Росії зросли приблизно на 41% в річному обчисленні в першому півріччі - до 65,12 мільярда доларів. Все завдяки зростанню цін на нафту й ослабленню рубля.