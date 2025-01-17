ЄС поглинає російський газ з рекордною швидкістю, попри зупинку транзиту – Politico

У 2025 році Європа купує російський газ у безпрецедентних обсягах, витрачаючи мільярди доларів, які Кремль використовує для фінансування своєї війни в Україні, всього через кілька тижнів після закінчення основної транзитної угоди, що породила надії на те, що ЄС може позбутися залежності від Москви.

Про це пише Politico з посиланням на дані сировинної розвідувальної компанії Kpler.

За перші 15 днів 2025 року 27 країн Європейського Союзу імпортували 837 300 метричних тонн скрапленого природного газу з Росії.

Це рекордний показник у порівнянні з 760 100 тоннами, імпортованими за аналогічний період минулого року, що посилює занепокоєння, що західні країни роблять недостатньо для того, щоб вичавити з Росії кошти, оскільки війна, яку веде Москва, триває вже четвертий рік.

Ці цифри з'явилися після того, як 1 січня закінчився термін дії історичної угоди, яка дозволяла Росії прокачувати газ до ЄС трубопроводами, що пролягають через територію України, і Київ заявив, що не буде вести переговори про продовження терміну її дії.

Зазначається, що це збільшило тиск на країни щодо купівлі морського ЗПГ, який доставляється танкерами з російських портів.

Кілька країн, включаючи Словаччину та Угорщину, які залежать від поставок енергоносіїв з України, наполягали на продовженні угоди, попереджаючи, що їм доведеться розщедритися на дорогий СПГ, якщо вона припинить свою дію.

Нагадаємо:

Група з 10 країн Європейського Союзу закликає посилити санкції проти Росії шляхом введення нових обмежень на природний газ і посилення контролю за дотриманням встановленого цінового обмеження на нафту.

Судноремонтні верфі ЄС обслуговують російські танкери льодового класу, дозволяючи Москві продовжувати транспортування газу через Арктику попри західні санкції щодо енергетичного сектору.

Шість країн Європейського Союзу закликали Європейську комісію знизити ціну на російську нафту нижче 60 доларів за барель, встановлену країнами "Великої сімки", стверджуючи, що це зменшить доходи Москви, необхідні для продовження війни в Україні, і водночас не спричинить шоку на ринку.