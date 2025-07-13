На Харківщині через негоду майже 30 тисяч споживачів залишились без світла

У Харківській області через негоду без електроенергії залишаються близько 30 тис. абонентів.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У Харківській області без електроенергії залишається близько 30 тис. абонентів. На ліквідацію наслідків негоди підрозділи ДСНС залучались 60 разів", – йдеться у дописі.

Крім цього, у Харкові через сильний вітер впав поворотний баштовий кран та зірвало дах приватного будинку. У Харківському районі від ст. Покотилівка у бік Мерефи впало дерево на електричний потяг.

Загалом через негоду на Харківщині одна людина загинула, ще п’ять отримали поранення.

Нагадаємо:

Через несприятливі погодні умови 8 липня на ранок частково або повністю був знеструмлений 701 населений пункт у шести областях України.