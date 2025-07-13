На Харьковщине из-за непогоды почти 30 тысяч потребителей остались без света

В Харьковской области из-за непогоды без электроэнергии остаются около 30 тыс. абонентов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"В Харьковской области без электроэнергии остается около 30 тыс. абонентов. На ликвидацию последствий непогоды подразделения ГСЧС привлекались 60 раз", - говорится в заметке.

Кроме этого, в Харькове из-за сильного ветра упал поворотный башенный кран и сорвало крышу частного дома. В Харьковском районе от ст. Покотиловка в сторону Мерефы упало дерево на электрический поезд.

Всего из-за непогоды на Харьковщине один человек погиб, еще пять получили ранения.

Напомним:

Из-за неблагоприятных погодных условий 8 июля на утро частично или полностью был обесточен 701 населенный пункт в шести областях Украины.