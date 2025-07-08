В Україні негода знеструмила понад 700 населених пунктів в шести областях

Через несприятливі погодні умови (грозовий фронт, дощ та сильний вітер) 8 липня на ранок частково або повністю був знеструмлений 701 населений пункт у шести областях України.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Ремонтні бригади обленерго вже працюють над усуненням пошкоджень. Заживлення всіх знеструмлених абонентів прогнозується до кінця доби", – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними компанії, 8 липня станом на 9:30 споживання електроенергії було на 6,4% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок.

"Причина – встановлення спекотної погоди на всій території України. А також – хмарна погода з дощем у частині західних та центральних областей, що зумовлює нижчу, ніж учора, ефективність роботи побутових сонячних електростанцій", – пояснили в "Укренерго".

Також наголосили, що у період вечірнього піку споживання – з 17:00 до 22:00 – є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Та закликали не вмикати в цей час кілька потужних приладів одночасно.

Нагадаємо:

У зв’язку з ліквідацією наслідків негоди 8 липня тимчасово призупинено здійснення пропускних операцій у пункті пропуску "Дзвінкове – Лонья" на українсько-угорському кордоні.