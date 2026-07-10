У районі Московського НПЗ пожежа після атаки безпілотників на місто

У районі Московського НПЗ пожежа після атаки дронів

Московський нафтопереробний завод у Капотні, який у червні двічі зазнав дронових атак, нібито знову загорівся.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на відео, опубліковані моніторинговими телеграм-каналами.

З заводу потужністю 14 мільйонів тонн на рік, який забезпечував близько третини споживання палива в столиці, вранці піднімався густий чорний дим.

Вночі столицю атакували щонайменше 14 безпілотників, повідомляв мер Москви Сергєй Собянін. За його словами, всі вони були збиті.

Наразі офіційного підтвердження ураження від Генштабу ЗСУ або інших офіційних джерел немає.

Нагадаємо:

У ніч проти 10 липня Москву атакували безпілотники, в місті працювало ППО. Через атаку безпілотників московський аеропорт Домодєдово тимчасово призупинив приймання та відправлення рейсів.

Московський НПЗ не відновить роботу щонайменше до 2027 року після атак українських дронів, оскільки були пошкоджені обидві установки первинної переробки нафти.