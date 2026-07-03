На усіх заправках Новоросійська закінчився бензин

3 липня у Новоросійську закінчилося пальне на всіх заправках. Муніципальний центр управління (МЦУ) адміністрації Новоросійська офіційно оголосив, що "на даний момент бензин на автозаправних станціях відсутній".

Про це повідомляє російське медіа Meduza.

Під час паливної кризи МЦУ Новоросійська запустив карту, де в режимі онлайн відображається інформація про наявність палива на міських заправках. 3 липня на всіх позначених на цій карті АЗС бензину не було, був лише дизель.

Проблеми з паливом почалися в Новоросійську 10 червня. На початку липня мешканці міста були змушені багато годин стояти в чергах, щоб купити бензин на тих АЗС, де він ще залишався.

Через паливну кризу в міському транспорті не працюють кондиціонери, зросли ціни на таксі, а на вулицях стало помітно менше машин.

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У соцмережах повідомляють, що після нічних атак горять кілька електропідстанцій у тимчасово окупованому Криму.