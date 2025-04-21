"Нафтогаз" потерял 50% добычи газа из-за российских атак: восстановил более половины

"Укргаздобыча" потеряла 50% добычи газа из-за российских атак в феврале, более половины потерь восстановили.

Об этом сообщила группа "Нафтогаз".

"Нафтогаз", чтобы удержать отопительный сезон и компенсировать потери, срочно импортировал 800 млн куб. м газа, сбалансировал систему и начал восстановление поврежденной инфраструктуры.

"Команда "Укргаздобычи" обеспечила восстановление объектов, привлекла дополнительное оборудование и уже в марте восстановила более половины объемов добычи, утраченных в результате атаки", - говорится в сообщении.

Напомним:

По состоянию на начало апреля группа "Нафтогаз" восстановила половину объемов добычи, утраченных из-за вражеских атак в феврале.

"Нафтогаз" начинает подготовку к следующей зиме с грантом от Норвегии в 140 млн евро и займом ЕБРР на 270 млн евро.