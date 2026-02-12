Одна з найнебезпечніших операцій: "Нафтогаз" відремонтував об'єкт в 5 кілометрах від лінії вогню

Газовики "Нафтогазу" відремонтували пошкоджений росіянами об'єкт на кордоні Дергачівської громади на Харківщині.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, щоце була одна з найскладніших і найнебезпечніших операцій лише за 5 км до лінії вогню.

"Усе вдалося і тепер півтисячі жителів чотирьох прикордонних сіл Харківського району знову з газом", - повідомили в компанії.

Нагадаємо:

Росія в ніч із 7 на 8 лютого знову вдарила по об'єктах групи "Нафтогаз" на Полтавщині. Є влучання, зафіксовано руйнування обладнання.

Наступної доби ворог знову обстріляв виробничі активи "Нафтогазу" на Полтавщині та здійснив нові масовані атаки на Сумщині.